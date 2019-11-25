أخبار مصر | خففوا الملابس الشتوي.. الأرصاد: موجة من الطقس الحار تضرب البلاد ٣ أيام

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قال أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد، إن طقس اليوم الإثنين، يشهد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على كافة الأنحاء نهارًا مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره.

وتابع "صابر" أن حركة الرياح تنشط على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها تساقط الأمطار بنهاية الفترة.

وأضاف أنه يسود طقس دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على الوجه البحري والقاهرة حار على باقي الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا متابعا أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية قد تمتد إلى شمال الدلتا، وتنشط الرياح على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

فيما أوضح أن طقس الأربعاء يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس دافئ على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا مضيفا أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية مثيرة للأتربة والرمال، والبحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.