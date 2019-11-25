أخبار مصر | خففوا الملابس الشتوي.. الأرصاد: موجة من الطقس الحار تضرب البلاد ٣ أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خففوا الملابس الشتوي.. الأرصاد: موجة من الطقس الحار تضرب البلاد ٣ أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع "صابر" أن حركة الرياح تنشط على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها تساقط الأمطار بنهاية الفترة.
وأضاف أنه يسود طقس دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على الوجه البحري والقاهرة حار على باقي الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا متابعا أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية قد تمتد إلى شمال الدلتا، وتنشط الرياح على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
فيما أوضح أن طقس الأربعاء يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس دافئ على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا مضيفا أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية مثيرة للأتربة والرمال، والبحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وأضاف في حواره أن البلاد ستشهد موجة من الطقس الحار خلال أيام بفضل كتلة من الهواء الحارة قادمة إلى البلاد من الخليج موضحا أنها ستتسبب فى إرتفاع فى درجات الحرارة بين ٤:٥ درجات مئوية.
وتابع أن الموجه تشهد إنخفاض السحب المنخفضة والمتوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات الصعيد وسيناء وكذلك على المدن الساحلية مصاحبة لارتفاع طفيف فى درجات الحرارة نظرا للطبيعة الجغرافية لهم.
وطالب المواطنين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية على معظم الطرق.
تحذيرات هيئة الأرصاد السابقة
وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت الاسبوع الماضى من سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول على على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
كما نوهت الأرصاد إلى وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم من 4-5 درجات لتصل درجات الحرارة إلى 26 أو 27 درجة، إلا أننا شهدنا ارتفاع درجات الحرارة.
ارتفاع درجات الحرارة، خلال الأسبوع الماضى، على عكس المتوقع والتنبؤات، جعل الكثير من المواطنين يبدون استغرابهم، ويطلقون العديد من الكوميكسات الساخرة عن أحوال الطقس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن "الأمطار والسيول"، بطريقة فكاهية قائلين "ماحسيناش بحاجة"، "الجو كان حر والشمس طالعة".
وعن توقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس خلال الأسبوع الماضى، فمن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، السبت، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الأحد.