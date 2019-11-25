أخبار مصر | براتب 10 آلاف جنيه.. "سعفان" يتفقد اختبارات المتقدمين للعمل بدولة خليجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب 10 آلاف جنيه.. "سعفان" يتفقد اختبارات المتقدمين للعمل بدولة خليجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، اختبارات المرشحين للعمل علي مهنة "جزار دواجن" لشركة المراعي بإحدى دول الخليج وذلك من قبل لجنة متخصصة وتحت إشراف الوزارة، براتب 10 ألاف و600 جنيه مصري بدولة العمل، فضلا عن توفير المسكن للأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل، وإجازة سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة.

وقال الوزير، إن اللجنة سوف تستمر في عملها حتى غدًا الثلاثاء في المقابلات بديوان عام الوزارة "3 شارع يوسف عباس، مدنية نصر"، مشيرا إلى أنه تقدم لهذه الوظيفة أكثر من 130 طالب عمل تنطبق عليهم الشروط، سوف يتم اختيار 50 منهم من خلال الاختبارات العملية للمتقدمين لاختيار الأفضل لتحرير عقود عمل لهم فورا.

وتابع "سعفان"، أن الوزارة تتولى مراجعة شروط التعاقد للتأكد من جدية فرص العمل المطلوبة، والتزام الجهة الطالبة ببنود وشروط التعاقد، بما يحافظ على حقوق العمالة المصرية، ويضمن تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، مؤكدا أن توفير فرص العمل للشباب هو الشغل الشاغل للوزارة في إطار سعيها لتوفير فرص عمل بالخارج ودعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج.

وأشار الوزير إلي أن توفر هذه الفرص، يأتي في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.