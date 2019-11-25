أخبار مصر | "القوى العاملة" توفر 100 ألف فرصة عمل بالداخل وتعاقد 109 آلاف بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" توفر 100 ألف فرصة عمل بالداخل وتعاقد 109 آلاف بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفيرها 100 ألف و577 فرصة عمل بالداخل، وبلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج للمرة الأولى 109 آلاف و570 فرصة عمل وذلك خلال 3 أشهر.

وأوضح محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة خلال الربع الثاني (أبريل - يونيو) 2019، بلغ نحو 258 ألفا و539 مسجلا.

وقال: إن عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل بلغ نحو 100 ألف و577 فرصة، منها 71 ألفا و521 من حملة المؤهلات، و27 ألفا و146من غير حملة المؤهلات، 1910 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف وزير القوى العاملة، إن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس الفترة بلغت 109 ألاف و570 تعاقدا، منها 107 ألاف و584 ذكورا، و1986 إناثا.

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وأشار الوزير إلي أن المملكة العربية السعودية، جاءت في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت، ثم الأردن، تليها الإمارات، ثم قطر، وجاءت في المراكز السادس سلطنة عمان، ثم لبنان، والبحرين، والجزائر، وليبيا، واليمن.

واحتلت إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، تليها اليونان، ثم قبرص، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 516 مصريا.

وقد أرسلت الوزارة النشرة إلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون مؤشرًا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم في سوق العمل الداخلي، في إطار توضح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم.