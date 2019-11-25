أخبار مصر | مها هلالي: بالتغلب على العوائق نستطيع تقليل أثر الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مها هلالي: بالتغلب على العوائق نستطيع تقليل أثر الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد إحتفالية اليوم العالمي للإعاقة هذا العام تحت شعار "المستقبل متاح للجميع" يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي والمجلس العربي للطفولة والتنمية.

وقالت مها هلالي، رئيسة مجلس إدارة جمعية التقدم وعضوة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمقرر المناوب للجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، إن احتفالية الجمعية هذا العام تدور في إطار تنظيم مؤتمر توعوي لترسيخ مفهوم الإتاحة بمختلف مجالاتها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وأن احتفال الأمم المتحدة بهذا اليوم بدأ منذ عام ١٩٩٢ وأن الشعار يتبع ما أعلنته الأمم المتحدة لهذا العام.

وأضافت مها هلالي أن شعار "المستقبل متاح للجميع" يعني أنه يجب علينا جميعًا التطلع معًا إلى مستقبل لم تعد فيه الحواجز موجودة، أنه يمكن للشخص ذو الإعاقة الوصول إلى المرافق العامة بسهولة أو الحصول على وظيفة دون خوف من التمييز السلبي؛ أو الدمج في المدرسة النظامية.

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وأوضحت "هلالي" أن هذا اليوم يعد دعوة للإلتزام بالرؤية والتقاطع في أهداف التنمية المستدامة، ولتذكر الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا، ودمجهم

وأشارت "هلالي" إلى أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد على أن الشخص ليس "معاقًا" بطبيعته، وأن الإعاقة ليست من سمات الشخص مؤكدة حق المشاركة في الحياة العامة بأنه أمرًا ضروريًا للحد من أوجه عدم المساواة في المجتمع.

وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة أنه قد لا نستطيع التخلص من القصور أو الخلل لدى الشخص، ولكن بالتغلب على العوائق نستطيع تقليل أثر الإعاقة، وزيادة مشاركته المجتمعية.