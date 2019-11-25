أخبار مصر | "رضوان" يترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لاتحاد البرلمان الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رضوان" يترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لاتحاد البرلمان الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب والنائب الأول لاتحاد البرلمان الافريقي، الجلسة الافتتاحية لاعمال اللجنة التنفيذية والمؤتمر العام لاتحاد البرلمان الافريقي بالإنابة.

جدير بالذكر أن الوفد المصري برئاسة النائب طارق رضوان وعضوية النائبة مني منير والنائب وائل المشنب أعضاء لجنة الشئون الافريقية وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد.

حيث يشارك الوفد في فاعليات المؤتمر خلال الفترة من ٢٥ حتي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ في العاصمة الجيبوتية.