مصر | تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهم بـ"مذبحة مركز كرداسة" لـ9 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهم بـ"مذبحة مركز كرداسة" لـ9 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة" وذلك لجلسة 9 ديسمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كل من المستشار عصام أبو العلا والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين عددا من التهم بينها القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين في القسم، والسرقة.