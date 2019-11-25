مصر | تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة أسفل منزل بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة أسفل منزل بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجح مصدر أمني في واقعة العثور على هيكل عظمي أسفل منزل في شارع النصر بمنطقة البساتين أن الجثة مسروقة من أحد المقابر.

وأمر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات العثور على هيكل عظمي عثر عليه في أسفل منزل بمنطقة البساتين.

وتلقي قسم شرطة البساتين، بلاغا من صاحب عقار، أنه أثناء حفر الصرف الصحي، عثر على عظام بشرية.