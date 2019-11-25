شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوعرصة» و«ميت بزو».. مواقف مُحرجة يرويها أهالي قرى «الأسماء المنافية للآداب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أنا بخجل أقول أنا منين أو ساكن فين»، جملةٌ قصيرة قالها المواطن محمود السعيد، القاطن بقرية «أبوعرصة»، مركز بلقاس، لم يعلم «محمود» حين ولد أن اسم القرية التي نشأ فيها، سيصبح مادة «خام» للسخرية والتنمُر من الآخرين أينما ذهب، كما يقول: «للأسف الاسم موجود في البطاقة لكن بنتعاير بيه طول الوقت».

أزمة «محمود» ليست تخصه وحده، إذ يعاني منها سكان عدد من القرى في الدقهلية، الأمر الذي دفعَ النيابة الإدارية ببلقاس لإرسال خطاب رسمي لسكرتير عام المحافظة، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، قالت فيه: «نرسل لسيادتكم مذكرة النيابة الإدارية بشأن وجود عدد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة، أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون، وذلك لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها والإفادة».

وجاء رد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، صادمًا، إذ رفض الاستجابة لطلب النيابة، مؤكدا أنه ليس من اختصاصها هذا الطلب، قائلا: «ده مش من صلاحية النيابة أن تطلب تغيير مسميات القرى، ومش من مسؤوليتى أن أغير أسماء قرى بقالها سنين علشان حد عدى عليها معجبتوش».

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، منفعلاً، أمس الأحد: «مش من حق النيابة الإدارية تطالب بتغير أسماء القرى والنجوع، ومش من واجبى أغير اسم قرية علشان حد عدى عليها ومعجبوش الاسم، هذه القرى من عشرات السنين فأين كانت النيابة الإدارية؟». وحول منافية أسماء القرى للآداب العامة حسب مذكرة النيابة الإدارية، قال المحافظ: «المتضرر من الأهالي يقدم طلب يغيرها، لكن مش من حق حد في النيابة يتدخل من تلقاء نفسه».

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«المصري اليوم» رصدت غضب أهالي قرى مثل «ميت بزو»، «كوم اليهود»، «أبوعرصة»، خلال التقرير التالي:

«ليه كده يا حاج؟»، سؤال ساخر عادةً ما يواجهه محمود السعيد، من قرية «أبوعرصة»، خلال زيارته لأي مصلحة حكومية.

يتذكّر «محمود» موقفا محرجا تعرض له في أحد الأيام، داخل أحد مكاتب التموين: «قامت خناقة كبيرة بين موظف في التموين وأحد المواطنين بسبب تعليق الموظف بقوله (هى بلدكم كلها كده ولا أنت بس؟)، فغضب المواطن واعتبرها (شتيمة) له ولأهل البلد».

الأزمة نفسها واجهها، عبدالعزيز شمس، من قرية «أبوعرصة» الذي يقول إن القرية سُميت نسبة إلى عائلة كبيرة، ويُضيف: «شباب القرية بيرفضوا الاسم لأنه بيسبّب لهم حرج كبير بين زملائهم في الجيش والجامعة، سعى عدد كبير لتغيير الاسم، وقدموا طلب لتغيير الاسم لمدينة بلقاس، لكن لم يلتفت أحد إليه».

فيما قال أحمد ناجى، طالب، من قرية «كوم اليهود»: «قريتنا تبع الوحدة المحلية للسماحية، وأنا بتكسف أقول لزمايلى اسم البلد، لأنهم بيتريقوا علينا وللأسف أصبحنا مادة للتنمر بين زملائنا، ويقولوا (ده يهودى بالبطاقة)».

وتعجب أحمد رجب، من مركز بلقاس، من رد فعل المحافظ الرافض لتغيير أسماء القرى، وقال: «النيابة الإدارية استجابت لشكاوى الأهالى وطالبت المحافظ بتغيير أسماء تلك القرى، لكن للأسف المحافظ ترك القضية الأصلية ومسك في اختصاصات النيابة الإدارية من عدمه، رغم أن القضية الجوهرية هي الأسماء الشاذة لتلك القرى، كان لازم حد ياخد المبادرة دى ويطالب بالتغيير».