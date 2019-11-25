شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد «محمد عبد الغني» على مدرسة الشرفا الإبتدائية بـ باب الشعرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد مجند محمد نصر عبدالغني، على مدرسة الشرفا الإبتدائية بحي باب الشعرية، لتحمل اسم الشهيد الراحل، حيث تم رفع لافتة تحمل اسمه على المدرسة بحضور والديه.

وأكد المحافظ أن إطلاق أسماء شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة على مدارس وشوارع القاهرة يأتي عرفاناً وتقديراً من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل الوطن، لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها وتخليداً لذكراهم العطرة.

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وشدد المحافظ، على ضرورة وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن، تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف إستشهاده، وأن يقام احتفال سنوي بكل مدرسة تحمل أسم الشهيد في يوم ذكري إستشهاده للتذكرة بما قام به، ولتعريف أبناء المدرسة ببطولته وشجاعته وتضحيته، وليكون قدوة للأجيال القادمة كما كان مصدر فخر لبلده.

وعبر والدا الشهيد عن إرتياحهم لإطلاق أسم أبنهم على المدرسة التي تلقى تعليمه بها في المرحلة الإبتدائية، مؤكدين على ثقتهم بأن رئيس الجمهورية والدولة لا ينسوا أبنائهم الذين ضحوا من أجل وطنهم بأرواحهم أبداً.

يذكر أن الشهيد محمد نصر عبدالغني، كان طالب بمدرسة الشرفا الإبتدائية سابقاً، وقد إلتحق بالجامعة العمالية وحصل على بكالوريوس الهندسة، وتم تجنيده بسلاح المشاة، وإستشهد في نهاية خدمته العسكرية إثر هجوم عناصر تكفيرية على أحد الأكمنة بسيناء أوائل العام الجاري.

شهد الاحتفال النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب عن باب الشعرية، ومحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، واللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية وعدد من قيادات المحافظة.

اطلاق اسم الشهيد محمد نصر عبد الغني على مدرسة بباب الشعرية

اطلاق اسم الشهيد محمد نصر عبد الغني على مدرسة بباب الشعرية

اطلاق اسم الشهيد محمد نصر عبد الغني على مدرسة بباب الشعرية

اطلاق اسم الشهيد محمد نصر عبد الغني على مدرسة بباب الشعرية