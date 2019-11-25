شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» توقع اتفاقية لتنفيذ وحدات الغاز الحيوي بالقرى الأكثر احتياجًا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة وبنك الكويت الوطني ومنظمة العمل الدولية، لتنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمنظمة العمل الدولية، وسفير كندا، والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب الدكتور محمد خليفة، ونائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني ياسر الطيب، ورئيس جامعة المنيا، وممثلي الجمعيات الأهلية.

وقالت «فؤاد» إن هذا الاتفاق يعد نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي ويوفر فرص عمل حقيقية وخاصة للمرأة التي تعد المسؤول الأول لتحقيق كفاءة ترشيد الموارد، بالإضافة إلى دور العلم والجامعات في دعم المبادرات البيئية، مشيرة إلى التعاون المستمر مع محافظة المنيا والتي تم مؤخرا توقيع اتفاقية دعم منظومة المخلفات الصلبة بها وانشاء مصنعا لتدوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الايطالي.

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وأشارت وزيرة البيئة إلى البعد الدولي للاتفاق من خلال مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية في اتفاق تغير المناخ، حيث أن انتاج البيوجاز يهدف إلى خفض الانبعاثات المؤدية لتغير المناخ، ليصبح مشروعا تنمويا يربط بين التزامات مصر الدولية وتلبية الاحتياجات الوطنية، مضيفة أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب مع الدمج المجتمعي للمرأة مع البيئة.

وقدمت وزيرة البيئة مجموعة من نماذج تحويل القضايا والمشكلات البيئية إلى فرص حقيقية تعود بالنفع على المواطن المصري، ومنها انشاء أول نظام لمشاركة الدراجات بمصر في الفيوم لتوفير وسيلة مواصلات بسيطة وسهلة ورخيصة تحافظ على البيئة وتحقق فرص عمل للشركات الشبابية الناشئة والمجتمع المدني، وأيضا تحويل قش الأرز إلى فرصة اقتصادية بدلا من حرقه والتسبب في تلوث الهواء، حيث تم فتح 860 موقعا لتجميع قش الأرز هذا العام لتوفير فرص عمل للفلاح من خلال كبسه وفرمه وتحويله لأعلاف واسمدة.

وأضافت أن العمل بمنظومة المخلفات لم يقتصر على المخلفات الصلبة بل تم العمل على ايجاد كيان رسمي لتدوير المخلفات الإلكترونية ووضع استراتيجية للتعامل مع المخلفات الزراعية وأخرى للمخلفات الخطرة والطبية، كما يتم العمل على دمج الشباب في صون المحميات الطبيعية وتوفير فرص عمل لهم تساعد على صيانة موارد المحمية وتخلق فرص لاستدامتها، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية ومشاركتهم في استدامة موارد المحميات وخلق فرص اقتصادية لهم حيث أدت مشاركة سيدات محميات الفيوم في استغلال الموارد الطبيعية بها على زيادة الدخل بنسبة 260% خلال عام وفي محميات البحر الأحمر وتحديدا بوادي الجمال زاد بنسبة 146%.

وأكدت أيضا على حرص وزارة البيئة على دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية الجديدة بالتعاون مع وزارة التعليم وتشجيع مبادرات شباب الجامعات في مجال الابتكارات ومشروعات التخرج لتربية أجيال تعي أهمية البيئة وصونها.

وأعلنت «فؤاد» عن إطلاق عدة مبادرات استكمالا لتلك المبادرات البيئية المختلفة التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية لتشجيع مشاركة الشباب والمرأة والمجتمع المدني في العمل البيئي، وهما الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إضافة إلى العمل على جذب مزيد من الصناعات التي توفر بدائل بيئية مناسبة للأكياس البلاستيكية التي تمثل تهديدا للموارد الطبيعية والصحة، كما سيتم العمل على برنامج قومي للتشجير في كافة ربوع مصر باعتبار الاشجار وسيلة رخيصة الثمن لمواجهة آثار التغيرات المناخية ودعت القطاع الخاص لتبني تلك المبادرة.