شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الاستيطان.. وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان تطورات القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اتصالاً بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، الإثنين، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك قُبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأن اللقاء تناول سُبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، لا سيما مسألة الاستيطان.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين استعرضا كذلك التقدم المُحرز على صعيد دفع العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات المُشتركة لكلٍ من الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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