شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تتزين لاستقبال منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزينت مدينة شرم الشيخ لاستقبال منتدى شباب العالم القادم، الذي سيعقد بحضور شباب ١٤٠ دولة من مختلف أنحاء العالم.

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وواصلت المدينة استعداداتها لاستقبال المنتدى، وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى، استعدادًا لاستقبال المنتدى الشهر المقبل.

وتفقد «فودة» شوارع وميادين مدينة شرم الشيخ، وأعمال رصف وتجميل وتشجير وطلاءات وإنشاء الجداريات ورفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة.

ورافق المحافظ خلال جولته، اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات القومية، واللواء محمودالسولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.