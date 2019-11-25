شكرا لقرائتكم خبر عن براتب 10 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تختبر المتقدمين لمهنة «جزار» في دولة خليجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الاثنين، بديوان عام الوزارة، اختبارات المرشحين للعمل على مهنة «جزار دواجن»، لشركة بإحدى دول الخليج، براتب 10 آلاف و600 جنيه مصري بدولة العمل، فضلا عن توفير المسكن للأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل، وإجازة سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة.

وقال «سعفان»، إن هذه الوظيفة تقدّم لها أكثر من 130 طالب عمل، تنطبق عليهم الشروط، لكن سيتم اختيار 50 منهم، من خلال الاختبارات العملية، كي يتم اختيار الأفضل لتحرير عقود عمل لهم فورًا.

يُذكر أن اللجنة تستمر في المقابلات حتى غدًا الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، 3 شارع يوسف عباس، مدنية نصر.

وزير القوى العاملة يتفقد اختبارات المتقدمين للعمل بدولة خليجية

وزير القوى العاملة يتفقد اختبارات المتقدمين للعمل بدولة خليجية

وزير القوى العاملة يتفقد اختبارات المتقدمين للعمل بدولة خليجية