شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوافق على تشغيل معهد أزهري جديد بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، الإثنين، موافقة مشيخة الأزهر الشريف، على التشغيل الرسمي لمعهد الرحمن الابتدائي، بالعزبة الشرقية، بمركز الحمام، محافظة مطروح، بعد الانتهاء من إنشائه وتجهيزه بالجهود الذاتية لخدمة أهالي المنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن معهد «الرحمن»، بمدينة الحمام مقام بالجهود الذاتية للأهالي، وتم مخاطبة شيخ الأزهر للموافقة على التشغيل الرسمي للمعهد من العام الدراسي الحالي .

ووجه المحافظ الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على سرعة الاستجابة والموافقة على طلب المحافظة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.