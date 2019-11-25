شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 84 طالبة.. قرار عاجل من وزيرة البيئة لقياس انبعاثات مصنع «كيما أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلّت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لجنة عاجلة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بعد إصابة 84 بـ«الاختناق»، إثر انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم. وتوجه الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة فورًا إلى أسوان، بمشاركة إدارتي التفتيش ونوعية الهواء إلى مصنع كيما، لقياس الانبعاثات والأدخنة الصادرة من المصنع، فور تلقي بلاغ من أهالي منطقتي المحمودية وكيما، بوجود انبعاثات ضارة، صباح الاثنين، وحدوث حالات اختناقات بين تلاميذ المدارس والأهالي.

وعقدت وزيرة البيئة اجتماعًا مع وزير قطاع الأعمال، أوائل الشهر الجاري، لحل المشاكل البيئية بالمصنع بشكل نهائي وإيقاف التلوث الصادر منه، ومن المقرر أن يتم رفع تقرير إلى وزيرة البيئة عن الوضع الحالي، بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال ومحافظة أسوان.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة بأسوان، بأنه سيتم إرسال تقرير اللجنة المشكلة للجهات المختصة فور الانتهاء من عملها، مضيفًا أنه جرى تحرير عدة محاضر بيئية للمصنع القديم، بسبب وجود انبعاثات ضارة وملوثة للهواء أثناء تشغيله، لافتًا إلى أن تشغيل المصنع الجديد سيقضي على هذه المخالفات.