شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبحث المشروعات المقترح تنفيذها بتمويل«GIZ» في 3 مدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اجتماعاً مع ممثلي الجهاز التنفيذي المعنيين بتنفيذ مشروعات الوكالة الألمانية «GIZ»، في الثلاث مدن شبرا الخيمة وقليوب والخصوص، وذلك لمناقشة ودراسة المشروعات المزمع تنفيذها، والأكثر أولوية منها من حيث جدواها وإمكانية تنفيذها والأكثر نفعا لأكبر عدد من المواطنين في المدن الثلاث.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، وإسلام رجب، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، ورؤساء المدن الثلاث، والتي ستقام بها المشروعات، ومديري الإدارات الهندسية بها، وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالمحافظة، حيث تم مناقشة أهم المشروعات المقترح تنفيذها بكل مدينة من المدن الثلاث حسب احتياجات المواطنين في كل منطقة وكيفية تنفيذ هذه المشروعات وتدبير الأرض وإستخراج التراخيص بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتسهيل مهمة اللجان القائمة على تنفيذ تلك المشروعات.

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والجدير بالذكر أن أهم تلك المشروعات بمدينة قليوب، تطوير مستشفى قليوب المركزي، ومستشفى الرمد لجراحات اليوم الواحد بقليوب، مع رفع كفاءتها وتعديل في البنية الأساسية والتجهيزات وتطوير مركز الكبد، بالإضافة إلى تغطية مصرف إسكندر بقليوب، وإقامة مشروعات خدمية مكانه لتحقيق منفعة عامة لمواطني المدينة مثل إنشاء حديقة للطفل أو مدرسة، فضلاً عن تطوير موقف حلابة وصنافير لتحسين ظروف المنطقة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير المباني القائمة بالفعل مثل المدارس وتوفير مركز صحة للأسرة طبقاً للإشتراطات الصحية القياسية، بالإضافة لتطوير المزلقانات وميكنتها فضلاً عن مقترح بإنشاء مدرسة ثانوي ومدرسة إعدادي بشرط توافر الأرض وتطوير منظومة جمع ونقل القمامة والمخلفات.

وتابع المحافظ، أن المشروعات تتضمن أيضاً إنشاء مجمع للمدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي بمنطقة أم بيومي بجوار الطريق الدائري في شبرا الخيمة ونقل سوق الأحد بعيداً عن المدارس إلى منطقة أخرى بالإضافة إلى توفير صناديق للقمامة والمخلفات في جميع شوارع المدينة، وتوفير عيادات صحية ووحدة صحية بمنطقة أم بيومي فضلاً عن تطوير سوق المنيل وتطوير شارع ال 50 (شارع عرضه 50 مترا) واستغلال المساحة الزائدة به لإنشاء مدرسة أو توسع للمدارس لاسيما أن تلك الأرض ملك لهيئة الأبنية التعليمية وذلك لاستيعاب الكثافة المتزايدة بالمدارس والتي أصبحت حاجة ملحة للجميع، بالإضافة إلى مقترح لتغطية الترعة البولاقية واستغلال المساحة في مشروعات تخدم مواطني شبرا الخيمة بالإضافة إلى مقترح لتطوير وحدتي الإطفاء بالمدينة.

وبالنسبة لمدينة الخصوص يجري حالياً دراسة تطوير مستشفى الخصوص المركزي بالإضافة لعمل مخطط لتطوير وتحسين عزبة علام وعمل خدمات للمواطنين مثل الحدائق وغيرها وإحلال وتجديد شبكات مياه وصرف عزبة علام فضلاً عن تطوير وحدة الإسعاف وتجديد وتطوير خط الصرف وعمل توسع لمدرسة الخصوص الابتدائية المشتركة بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة رصف شارع الرشاح.

وأكد المحافظ، على سرعة البدء في هذه المشروعات التي يحتاج إليها المواطن في مجالات التطوير الحضرى ورصف الشوارع والتعليم والصحة للنهوض بمستوى القليوبية في كافة المجالات .