سامح شكرى: تحية للشعب الفلسطينى على صموده ونضاله التاريخى للحصول على حقوقه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم سامح شكرى وزير الخارجية، التحية للشعب الفلسطينى على صموده ونضاله التاريخى للحصول على حقوقه المشروعة، مؤكدا استمرار دعم مصر الكامل للفلسطينيين فى مسعاهم لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية لحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال وزير الخارجية، خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول فلسطين، أن مصر ترفض بشكل قاطع كافة القرارات الأحادية التى تتعلق بقضايا الحل النهائى وترى فيها استباقًا لما ينبغى أن تسفر عنه مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما تؤكد على أن فرض الأمر الواقع بالقوة لا يضفى أى شرعية قانونية على التغيرات التى تجرى على الأرض وإنما يؤدى إلى تقويض فرص استئناف عملية السلام ويساهم فى زيادة حالة الاحتقان الشعبى ويرسخ حالة فقدان الأمل لدى الشعب الفلسطينى فى إمكانية تسوية الصراع سلميًا.

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