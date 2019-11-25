شكرا لقرائتكم خبر عن لحد البيت ديليفري.. لأول مرة استخراج بدل فاقد رخص المرور عبر البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة الداخلية مُمثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة "الإدارة العامة لنظم معلومات المرور" مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصرى ، لتقديم الخدمات المرورية من خلال فروع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية ، للتمكين من الحصول على التراخيص المطلوبة من خلال مكاتب البريد أو توصيلها لهم وفقاً لرغباتهم.

وتشمل الخدمات المقدمة، تجديد رخصة مركبة (ملاكى - دراجة نارية)، وبدل فاقد رخصة مركبة (ملاكى – دراجة نارية)، وبدل تالف رخصة مركبة (ملاكى – دراجة نارية)، وبدل فاقد رخصة قيادة (خاصة)، وبدل تالف رخصة قيادة (خاصة).

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يأتى ذلك فى إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة الدولة المختلفة مقدمة الخدمات الجماهيرية ، وتحقيق الإستثمار الأمثل للبنية التحتية المتوافرة لدى كافة الجهات لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، ولاسيما الخدمات المرورية بما يساهم فى الحد من أعداد المترددين على وحدات المرور على مستوى الجمهورية ، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل تلك الواحدات ، وجارى الإعلان عن موعد بدء تفعيل تلك الخدمة، وذلك إتساقاً مع السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تطوير أنظمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين كأحد المحاور التى تهدف إلى تفعيل منظومة الخدمات الحكومية المميزة من خلال تعدد قنواتها لتقديم الخدمات تفعيلاً لسياسة إستراتيجية التنمية المستدامة ، ومن خلال منهجية سياسة وزارة الداخلية نحو التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتطوير قطاعاتها الخدمية وتيسير الإجراءات إستثماراً للعامل الزمنى.