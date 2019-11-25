شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: إعلان أمريكا بشأن المستوطنات بمثابة إنهاء دورها كوسيط للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إعلان أمريكا اعتبار المستوطنات الاسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولى، تطور بالغ السلبية وتحولا مؤسفا للموقف الامريكى.



جانب من الاجتماع

وأوضح أبو الغيط، خلال كلمته فى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، بخصوص المستوطنات الاسرائيلية، أن ما يثير الانزعاج هو تاثيره السلبى على اى افق لتحقيق السلام فى المستقبل، مضيفا: "جاءت الادارة الامريكية بوعود كبيرة لتحقيق السلام وما وجدنا منها الا تتفيذ طلبات ورغبات اليمين الاسرائيلى".

وأوضح أبو الغيط، أن إعلان أمريكا لمثل هذا القرار يمثل انهاء دور الولايات المتحدة كوسيط بعد اربع عقود من تولى الادارة الامريكية هذا الأمر.

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وأدان أبو الغيط، بأشد العبارات هذا الاعلان المؤسف . داعيا كافة دول العالم للتصدى لهذا النهج.