شكرا لقرائتكم خبر عن مش كله عدس.. كرواسون وكيك ومخبوزات للسجناء خلف الأسوار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد البعض بالخطأ أن منظومة التغذية للنزلاء بالسجون، تنحصر في الثلاث وجبات المقررة لهم وفقاً للوائح السجون، لكن في حقيقة الأمر، هناك مأكولات أخرى يتم توفيرها، لكن يحصل السجين عليها بمقابل مادي، حال رغبته في الحصول على أكل إضافي.

وإلى جانب مخبز السجن، الذي ينتج أعدادا ضخمة من الخبز لتوفيرها للنزلاء بسجون برج العرب في الإسكندرية، يتم إنتاج عدد كبير من "المعجنات" الأخرى، مثل "الكيك، والفينو، والكرواسون" ، وغيرها من المخبوزات التي يمكن للنزيل الحصول عليها بمقابل مالي.

ورصدت ”الخليج 365” خلف أسوار السجون إنتاج كميات ضخمة من المخبوزات المتنوعة، التي يتم عرضها في كافتيريا السجن، ويتردد عليها بعض النزلاء للحصول منها على ما يشاءوا وفقاً للأسعار المعلن عنها في الكافتيريا، حيث يدفع السجين ثمنها من المبالغ المودعة له بأمانات السجون، فلا تعامل مادي باليد خلف أسوار السجن.

Advertisements

وتحاول مصلحة السجون التنوع في منظومة الأكل للسجين، حيث توفر 3 وجبات يومياً، بما يكفل له سد جوعه، وإشباعه بشكل كامل، بالتوازي مع توفير مأكولات إضافية لمن يرغب في التغيير أو الزيادة.

وقال سجين لـ"الخليج 365"، أحصل على كافة الوجبات من السجن، ولا أستطيع أكلها كلها، حيث تتنوع الوجبات، ولكن أحيانا أرغب في التغيير، فأتوجه لكافتيريا السجن للحصول على مأكولات مختلفة.

وأضاف السجين: "كل واحد هنا براحته، اللي عايز ياكل من أكل السجن ماشي، واللي عايز يشتري من الكانتين ماشي، وفيه ناس بتعمل الاتنين مع بعض".

وحول المعاملة داخل السجن، قال النزيل:" نلقى معاملة كريمة من الضباط والأفراد، ويسمحوا لنا بالتريض والخروج للمكتبات، ونتغلب بذلك على وقتنا".