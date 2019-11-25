شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد للمواطنين: ارتفاع درجات الحرارة مؤقت واحذروا تخفيف الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض اليوم الإثنين، لارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم 30 درجة.

وحذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، المواطنين من تخفيف الملابس، لافتا إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة ارتفاع مؤقت اليوم فقط، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام .

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد الطقس بداية من غدا الثلاثاء انخفاض طفيف وتدريجى بمعدل درجتين عن اليوم الإثنين، حيث تصل العظمى بالقاهرة ل 28 درجة .

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه سيصاحب ذلك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة شمال البلاد، مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية يومى الإثنين والثلاثاء، موضحا أن الارتفاع فى درجات الحرارة سبب تأثر البلاد بمنخفض جوى أثر على ليبيا والصحراء الغربية.