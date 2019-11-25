شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم ذهب لتفقّد مدرسة فوجدها «بدون طلاب».. ومعلمة: «بييجوا يا معالي الباشا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجىء الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم، أثناء تفقده مدرسة الرحية الإعدادية ببني سويف، خلال زيارته للمحافظة، الاثنين، بعدم وجود طلاب للشهادة الاعدادية في المدرسة، الأمر الذي جعله يسأل: «لماذا الطلاب غير موجودين؟»، فردت أخصائية مسرح الطلاب بـ: «هم اللي بيغيبوا، نعمل إيه؟»، في حين ردت زميلتها، مدرسة الرسم: «لأ يا معالي الباشا الطلاب بييجوا».

وعلى الفور، أمر نائب الوزير بإيقاف المدرستين عن العمل، وأحالهما للتحقيق.