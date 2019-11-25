شكرا لقرائتكم خبر عن «وحدة حامض النيتريك» السبب.. «قطاع الأعمال» توضح أزمة مصنع كيما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت صباح الأثنين، إمدادت الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- والتي واكبها تغير في إتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة، الأمر الذي تسبب في بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع.

كانت سيارات الإسعاف قد نقلت 84 طالبة إلى مستشفى أسوان العام، ومستشفى أسوان التخصصي، بعد إصابتهم بحالات اختناق نتيجة استنشاق انبعاثات ضارة من المصنع، وخرجت معظم الحالات بعد تلقي العلاج اللازم.

Advertisements

وذكرت وزارة قطاع الأعمال في بيان لها، إنه «على الفور، تم التنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة، والتوجيه بالإيقاف الفوري لوحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم، وسرعة الانتهاء من الإصلاحات اللازمة للمشكلات الفنية التي أدت لزيادة الانبعاثات.»

جدير بالذكر أن شركة كيما قد تقدمت لجهاز شؤون البيئة بخطة متكاملة للإصحاح البيئي وجاري مراجعتها حاليا، وذلك لتلافي كافة ملاحظات الجهاز المتعلقة بالمصنع القديم والحد من الآثار السلبية المترتبة على الانبعاثات.

يشار أيضا إلى أن الشركة تجري مفاوضات حاليا لإنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك والتي تتوافق تماما مع الاشتراطات البيئية، بطاقة 600 طن / يوم، وذلك لاستبدال الوحدات القديمة.