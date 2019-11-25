شكرا لقرائتكم خبر عن أين وصل تطوير «مسار العائلة المقدسة»؟ «التنمية المحلية» تشرح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاثنين، اجتماعاً بمقر الوزارة، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بتطوير مسار العائلة المقدسة، بحضور كل من طارق كمال، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للعلاقات الحكومية، والمهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والنائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والنائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، والنائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وممثلين عن وزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظات التي يمر بها المسار.

تم خلال اللقاء، الذي جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أمام المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة، استعراض أهم الأنشطة والإجراءات التي قامت بها المحافظات المشاركة في تنفيذ المشروع والتى يمر بها مسار العائلة المقدسة وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء، كما تم بحث الجوانب المالية والإدارية للمشروع وما تم تنفيذه على أرض الواقع بكل محافظة بهدف تذليل العقبات التي تواجه المشروع والمحافظات المختلفة.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف العديد من الطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة في عدد من المحافظات وتوفير دورات المياه والاستراحات والخدمات وطلاء وجهات العقارات والتشجير واللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية للمسار.

وقال وزير التنمية المحلية إن الهدف من الاجتماع استمرار التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالمشروع لوضع خطة عمل تنفيذية محددة المراحل والأهداف للإنتهاء من تطوير ٢٥ موقعاً أثرياً تتضمن المناطق الأثرية التي سارت وعاشت فيها العائلة المقدسة بالمحافظات خلال رحلتها لمصر، وبحث وتذليل أي معوقات تقف أمام تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تقديم كل محافظة رؤيتها فيما يخص التطوير خلال الفترة المقبلة واحتياجتها لوضعها في الخطة التنفيذية، مشددا على جدية الدولة في الانتهاء من المشروع، مشيداً بالتعاون الذي تم خلال الفترة الماضية بين الوزارات والمحافظات والجهات المشاركة في تنفيذ المشروع.

وأكد الوزير أنه سيتم تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه تنفيذ هذا المشروع للبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وأوضح شعراوى أن الوزارة ستقدم الدعم اللازم للمحافظات بالتنسيق مع الوزارت المعنية لسرعة إنجاز وإنهاء المشروع قبل يونيو 2020، نظراً لأهميته ليس فقط على المستوى السياحي ولكن أيضا على المستوى الديني والذي يساعد على تنشيط السياحة الدينية لمصر.

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وشدد على أن هذا المشروع الهام يعتبر أهم المشروعات القومية التي تحمل الخير لمصر ويحظى باهتمام الدولة وكافة الجهات المعنية لتنشيط السياحة الدينية ودعم الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل وتطوير البنية التحتية.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم إنشاء كيان مسؤول عن الإشراف على تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لتطوير مسار العائلة المقدسة يضم ممثلين من وزارتى السياحة والآثار والكنيسة ومجلس النواب والإشراف على أعمال الصيانة الدورية لهذه المناطق، لافتاً إلى أهمية التسويق الجيد لهذا المشروع الهام بجميع دول العالم لتشجيع السياح على زيارة مسار العائلة المقدسة بالإضافة إلى التسويق على مستوى السياحة الداخلية .

وتابع أن الدولة تسعى إلى توفير البنية التحتية والأساسية والطرق المحيطة بالمسار، مشيراً إلى أهمية عقد اجتماعات مع المستثمرين في المرحلة المقبلة، على أن يكون القطاع الخاص والمجتمع المدني مشاركا رئيسيا مع الحكومة، مع طرح المشروع في مرحلة متقدمة على شركاء التنمية الدوليين.

وأوضح أن المشروع ينقسم إلى عدة مراحل، وتضم مرحلة التشغيل التجريبى لعدد خمس مواقع أثرية في محافظتى القاهرة والبحيرة وهى كنيسة أبوسرجة في مصر القديمة وكنيسة العذراء في المعادى وأديرة وادى النطرون الثلاث (دير السريان- الباراموس- الأنباء بيشوي)، كما تتضمن المرحلة الأولى أديرة جبل الطير والمحرق ودرنكة بمحافظتى المنيا وأسيوط، كما تتضمن المرحلة الثانية باقى محافظات المسار مثل تل بسطا في الشرقية وسخا بكفر الشيخ وسمنود بالغربية.

من جانبهم، أشاد ممثلو الكنيسة خلال اللقاء بالتعاون الذي يتم بين كافة المحافظات والوزارات في تنفيذ هذا المسار وأهمية تكاتف دور كافة الجهات لإنجاز هذا المشروع المهم للدولة المصرية داخلياً وخارجيًا.

كما أعربوا عن تقديرهم لوزير التنمية المحلية ومسؤولي لجنة السياحة بمجلس النواب ومحافظة القاهرة لجهودهم التي قاموا بها.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة الانتهاء من بعض المشروعات الخاصة بالصرف الصحي مطلع العام المقبل، على أن يتم استكمال التطوير الكامل في منطقة شجرة مريم بكنيسة العذراء بالمطرية خلال شهر فبراير، وسرعة انتهاء محافظتي القاهرة والبحيرة لمرحلة التشغيل التجريبي، كما تم الاقتراح خلال الاجتماع على يكون الأول من يونيو ٢٠٢٠ هو موعد افتتاح المسار مواكباً لتاريخ دخول العائلة المقدسة لمصر.

كما تم الاتفاق على بدء العمل بشكل متكامل في كافة المحافظات بحيث يتم الانتهاء من كافة نقاط المسار في توقيت موحد على أسرع وجه، كما تم الاتفاق أيضاً على طرح مخطط استثماري لكافة نقاط المسار بالتواكب مع ميعاد افتتاحه، كما تم الاتفاق على دراسة تشكيل وحدة مركزية بمقر وزارة التنمية المحلية، تشرف على التنسيق بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية والقيام بزيارات ميدانية في كافة نقاط المسار بشكل دوري، وأن تكون الكنيسة القبطية جزءا لا يتجزأ من الأمور المتعلقة بالبعد الديني للمسار.