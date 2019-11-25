شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تضبط 104 مراكز بيطرية مخالفة في 9 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عز الدين ابوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بمواصلة شن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها، أو تقنين أوضاعها وفقًا للإشتراطات التي تحددها الجهات المختصة منها ضبط 104 مركز بيع أدوية بيطرية ولقاحات مخالفة.

وشملت الحملة مديريات الطب البيطري في 9 محافظات وهي (الشرقية، بنى سويف، أسيوط، الدقهلية، الإسماعلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، الغربية، بورسعيد) بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 201 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات، وتم رصد 104 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

ومن جهته أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة إعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.