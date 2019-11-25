شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ«نيباد»: 80% من مشروعات البنية التحتية الأفريقية تُموَّل من الخزانة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد إبراهيم ماياكي، الرئيس التنفيذي الهيئة الأفريقية للتنمية «نيباد»، أن 80% من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية يتم تمويلها من الخزانة العامة، وهناك فجوة كبيرة خاصة المشروعات الإقليمية.

وأعرب «ماياكي»، في كلمته خلال الجلسة التي أقامتها شبكة الأعمال القارية «سي بي إن»، قبيل افتتاح أسبوع البنية التحتية الأفريقية، عن شكره للحكومة المصرية لاستضافة أسبوع البنية التحتية الأفريقية.

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وأكدت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة، أهمية انعقاد هذا الأسبوع وهو حدث سنوي، مشددة على أن القارة الأفريقية وضعت استراتيجية ٢٠٦٣.

وقالت أبوزيد: «نحن عازمون على تنفيذها وتتضمن عدة موضوعات أساسية وبعض المشروعات من شأنها أن تحدث تحولا كبيرا ويلزمها بنية تحتية»، مضيفة: «أن الاجتماع سيناقش المشروعات القارية التي سيتم تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تعلمنا من التحديات، خاصة أن المشروعات التي كان من المقرر لها أن تنفذ خلال السنوات العشر الماضية لم يتم تحقيق منها إلا ثلث عددها، لأسباب فنية وأخرى تتعلق بالتموي».

من جانبه، قال السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للمنظمات الأفريقية، إن رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي تشعرنا بالفخر بأننا كأفارقة استطعنا تنفيذ العديد من المشروعات وسنواصل ذلك حتى تسليم رئاسة الاتحاد للرئاسة المقبلة، لافتا إلى تنظيم مصر لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا الشهر المقبل.

وتستضيف القاهرة في الفترة من 25 – 29 نوفمبر الجاري فعاليات مؤتمر البنية التحتية أفريقيا، باعتباره أحد أكبر الفعاليات التي تستضيفها مصر، في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي.

الرئيس التنفيذي الهيئة الإفريقية للتنمية «نيباد» في كلمته خلال الجلسة التي أقامتها شبكة الأعمال القارية «سي بي إن»

الرئيس التنفيذي الهيئة الإفريقية للتنمية «نيباد» في كلمته خلال الجلسة التي أقامتها شبكة الأعمال القارية «سي بي إن»

الرئيس التنفيذي الهيئة الإفريقية للتنمية «نيباد» في كلمته خلال الجلسة التي أقامتها شبكة الأعمال القارية «سي بي إن»