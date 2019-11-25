شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس عن أزمة «آمون وقلادة»: «مش قادرين على الحكومة يقدروا عليا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم القابضة، تفاصيل أزمة جزيرتي «آمون وقلادة»، والتي تسببت في صدام مع النوبيين الذين ألمحوا بأن الجزيرتين ملكهم ولا يجوز بيعهما لأحد.

وقال ساويرس، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن»، عبر شاشة الحدث، إنه قام بشراء جزيرة قلادة قبل ثورة يناير 2011، من ورثة أنطوان قلادة، وكانت مسجلة لهم منذ قرابة الـ«80 عام»، وأكمل: «قمت بشراء الجزيرة منهم بعقد موثق بجانب أن خرائط الدولة الرسمية تؤكد ملكية هذه العائلة للجزيرة».

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وعن تفاصيل ما حدث من قبل الأهالي، قائلاً: «بعد أحداث الثورة جاء البعض وقال إن تلك الجزيرة ملك لأهالي النوبة وليس من حق شخص من عائلة ساويرس أن يتحدث عنها»، مضيفاً: «مش قادرين على الحكومة يبقى يقدروا على سميح، وخذوا الجزر والمشروع واقف بقاله 10 سنين».

وأشار رجل الأعمال أن هناك فندق 7 نجوم سيتم إنشاؤه على جزيرة «آمون»، ملك شركة «إيجوث» وليس له مثيل، فيما تشمل جزيرة «قلادة» حدائق ومطاعم، قائلًا: «الليلة في الفندق هتبقى بـ50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، مصر تستحق الأفضل».

واستكمل سميح ساويرس: «أشفق على النوبيين حاسين بتهميش ومحدش باصص لمشاكلهم».