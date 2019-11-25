شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يلتقي السفير الإسباني بمصر لبحث موقف مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، رامون جيل كاسارس، السفير الإسباني بمصر والوفد المرافق له، ورحب بهم، وثمن حرص رامون على الالتقاء بالوزير في ضوء العلاقات الطيبة والتعاون المثمر بين مصر وإسبانيا.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تمت مناقشة العلاقات الثنائية، خاصة في مجال الموارد المائية والري واستعراض مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أنه تناول خلال لقائه السفير الإسباني التطوارت الأخيرة منذ اجتماع واشنطن بين وزراء خارجية الدول الثلاث وما تم الاتفاق عليه من عقد 4 جلسات تفاوضية برئاسته وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

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وأضاف الوزير أنه أوضح للسفير الإسباني تفاصيل الاجتماع الأول الذي عُقد في أديس أبابا خلال الفترة من 15-16 نوفمبر الجاري والاستعداد للاجتماع الثاني المرتقب عقده في القاهرة خلال الفترة من 2-3 ديسمبر المقبل، ثم لقاء واشنطن والسودان، مشيرًا إلى أهم التطورات خلال المباحثات، مستعرضًا الرؤية المصرية فيما يتعلق ببنود الملء والتشغيل.

وأوضح «عبدالعاطي» أنه يأمل أن يحدث تقدُّم ملحوظ في الجولات المقبلة، مشيرًا إلى أن رؤية مصر ومقترحها في الاجتماع الأول تناولت آلية التعامل الملء الأول للخزان الإثيوبي مع الفيضان خلال فترات الجفاف الممتد، مشيرًا إلى أن السفير الإسباني أبدى تفهمه وأكد عدالة وجهة النظر المصرية وحقوق مصر الثابتة في مياه النيل باعتبارها مسألة حياة أو موت.

وأشار الوزير إلى أنه تم بحث التعاون بين البلدين في المجال المائي في ضوء الزيارات التي تمت على مستوى الفنيين والخبراء بين البلدين وأثنى السفير على مجهودات الوزارة في إدارة الموارد المائية والعمل على مواجهه التحديات التي نمر بها بذات الشأن.