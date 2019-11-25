شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تحرز تقدمًا ملحوظًا في المجالات الطبية بتصنيف التايمز لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة أحرزت تقدماً ملحوظاً في تصنيف التايمز للجامعات في التخصصات المختلفة، والذى تم إعلانه حديثا للعام 2020، وذلك بصعود جامعة عين شمس 300 مركز في مجال الطب الإكلينيكي لتحتل بذلك المركز 251-300 محققة تقدم (300) مركز عن العام السابق، حيث كانت تشغل المركز 501-600.

وقال «المتينى» إن هذا التقدم الملحوظ هو نتاج للمجهودات التي تقوم بها الجامعة في مجال العلوم الطبية من خلال اتباع أحدث الأساليب والوسائل التعليمية والبحثية واستحداث برامج دراسية تواكب أحدث الطرق التعليمية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الحرص على تطوير وتجديد المعامل التدريسية والبحثية، والعمل على إعداد كوادر مؤهلة للمنافسة محلياً وعالمياً، ليس هذا فحسب فالجامعة تحرص أيضا على الانفتاح على العالم الخارجى من خلال إبرام اتفاقيات التعاون المشترك مع أعرق وأشهر المؤسسات الطبية وكليات الطب على مستوى العالم.

وأضاف أن هذا التقدم لم يقتصر فقط على مجال العلوم الطبية ولكنه امتد أيضا ليشمل مجال علوم الحاسب، حيث تقدمت الجامعة من المركز (+600) للعام السابق لتصبح هذا العام في المركز (501-600)، بالإضافة إلى احتفاظها بالمركز (601– 800) في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والمركز (+ 600 ) في مجال العلوم الحياتية، ويعود هذا التقدم للمجهودات التي تقوم بها إدارة الجامعة في الفترة الأخيرة في شتى المجالات العلمية والبحثية، طبقا لرؤية واستراتيجية مكتب التصنيف الدولى المعدة لرفع تصنيف الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية.