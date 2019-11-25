شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لزيارة السيسي إلى بورسعيد غدًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد بورسعيد استعدادات مكثفة لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، لافتتاح أنفاق وطريق 3 يوليو ومحور 30 يونيو وغيرها من المشروعات القومية.

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وشهد طريق غرب بورسعيد الواصل بين مطار ومدينة بورسعيد والطريق الدولي الساحلي أعمال ترميم ورفع كفاءة وصيانة للأعمدة الكهربائية وأعمال تشجير وتجميل، كما تم رفع كفاءة وإضاءة وتجميل لمدخل بورسعيد الغربي، وأعمال ترميم ورفع كفاءة لميدان بنزرت المواجه لمستسفى النصر التخصصي للأطفال أحد المستشفيات التي تمت إعادة بنائها وتطويرها وضمها لمنظومة التأمين الصحي.

وفي المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تجري استعدادات وأعمال رصف حول 58 مصنعا جديدا مخصصة للشباب من المقرر أن يقوم الرئيس السيسي بتوزيع عقودها على الشباب. كما سيقوم الرئيس بتفقد أعمال تطهير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة، والتي شملت تطهير وتعميق البواغيز وإزالة الحوش والجزر والتعديات من داخل البحيرة وإقامة محطات معالجة للصرف الصحي والصناعي قبل إلقائه في البحيرة.

وأمام المدخل الغربي لأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس، والتي تقرر أن يطلق عليها اسم أنفاق 3 يوليو، تمت إقامة خيمة ومسرح كبير وأجرى نحو 500 تلميذ بروفات على الأوبريت الاستعراضي «وش الخير» والذي من المقرر أن يعرض أمام الرئيس السيسي قبل افتتاح الأنفاق، والتي سينتقل خلالها الرئيس إلى شرق بورسعيد لافتتاح مزارع سمكية جديدة وافتتاح بحيرة الملاحة بعد توسعاتها وتطويرها.

استعدادات زيارة الرئيس السيسي لبورسعيد

استعدادات زيارة الرئيس السيسي لبورسعيد

استعدادات زيارة الرئيس السيسي لبورسعيد