شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار أبومينا العجائبي» تستقبل 100 شخص في ذكرى استشهاد القديس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، إن منطقة آثار أبومينا العجائبي بالكينج مريوط، التي تقع على بعد 75 كيلومترًا، غرب الإسكندرية، استقبلت زيارة جماعية، الإثنين، للتعرف على المواقع الأثرية المفتوحة.

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واستقبلت المنطقة قرابة 100 شخصًا، تزامنًا مع ذكرى استشهاد القديس العظيم مارمينا، أحد قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يحتفل بها دير مارمينا العجائبي في نفس التوقيت كل عام.

وأوضح «متولي»، في تصريحات صحفية الإثنين، أن الوفد السياحي رافقه خلال الزيارة، محمد عبدالرسول، مدير عام منطقة أبومينا العجائبي، وقدّم شرحًا وافيًا للزائرين عن تاريخ وأهمية المنطقة تاريخيًا وأثريًا ودينيًا.

وأشار إلى أن الزيارة شملت نحو 8 مواقع مفتوحة في المنطقة الأثرية، هي البازيلكا الكبرى، وكنيسة المدفن، ومدفن القديس مينا، والمعمودية، ودور الضيافة، والحمام المزدوج، والبيمارستان، وفناء الزوار، وقبر القديس العظيم مارمينا العجائبي، كما تحتوي المنطقة الأثرية على أعداد كبيرة من القطع الأثرية، لذلك أطلق عليها البعض اسم المدينة الرخامية.