شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار البصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار البصل نسبيًا عن الأيام القليلة الماضية، ووصول سعر كيلو البصل إلى نحو 5 جنيهات يرجع إلى زيادة الكميات المصدرة منه، حيث وصلت الصادرات المصرية من البصل إلى 525 ألف طن تقريبًا في زيادة عن العام الماضي إلى ما يزيد على 200 ألف طن.

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وأضاف أن السعودية أكبر مستوردي البصل المصري، كما استوردت الهند وبنجلاديش البصل المصري نظرًا لتراجع إنتاجية البصل في دول شرق آسيا، ما أدى لزيادة أسعاره ولجوء هذه الدول للاستيراد.

وذكر أن البصل يزرع في مصر في عروتين، العروة الشتوية المبكرة، وتكون في شهري أغسطس وسبتمبر، وتتم زراعة هذه العروة في الوجه القبلي والصعيد، والعروة الثانية وهي الشتوية العادية، وتتم زراعتها بالوجه البحري، وميعاد الزراعة يكون من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر.

وأشار إلى ضرورة تقنين تصدير البصل حتى لا ترتفع الأسعار محليًا، والحرص على تقاوي البصل المصري من التلوث والاختلاط بالبذور لأصناف مختلفة مستوردة من الخارج، خاصة بعد استنباط أصناف بصل مصري ممتازة، مثل جيزة 20 وجيزة 6 محسن، وجيزة الأحمر والأبيض، وسرعة تسجيل الأصناف المصرية من البصل للحفاظ عليها من السرقة.