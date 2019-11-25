شكرا لقرائتكم خبر عن قاضي «ميكروباص حلوان»: المتهمون أطاعوا البغي.. والشيطان جرهم للغدر والخيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، الاثنين، بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «ميكروباص حلوان»، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

افتتحت المحكمة جلسة النطق بالحكم بتلاوة الآية القرآنية: «أفمن زين له سوء عمله، فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون».

وقال المستشار محمد سعيد الشربينى: «ما تواترت عليه الشرائع السماوية والأديان الأرضية، أن صون الإنسان أعلى غاية لها وأسمى تعاليمها وأجل مقدساتها، فالإنسان بناء الرب وصنعه من روحه الشريف وملعون كل من حمل على صنعه الله معولا من معاول الهدم».

وتابع: «ها نحن اليوم تفجعنا نقيصة تطعن في جسد الأمة بسهام الغدر وتلهب أكباد هذا الشعب.. هذه القضية تضمنت من الوقائع والأحداث ما يشيب لها الولدان وتقشعر لها الأبدان، ارتكب فيها المتهمون وقائع في أماكن وأوقات مختلفة ومتلاحقة قتلوا فيها نحو 24 من أبناء هذا الوطن ما بين ضابط وأمين شرطة ومواطنون عزل خرجوا جميعا يؤدون واجبهم الوطنى من أجل استقرار وأمن بلدهم ووطنهم مصر، فاستحقوا جميعا قول رب العزة سبحانه (ولاتحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله لايضيع أجر المؤمنين)».

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وأضاف: «في سبيل تنفيذ تلك الجرائم قام المتهمون بتأسيس جماعة إرهابية تولى قيادتها والتخطيط لها وإمدادهم بالمال والسلاح عناصر من بينهم داخل وخارج مصر، وقد انضم المتهمون إليهم في تنظيم داعش الإرهابى.. هذا التنظيم وتلك الجماعة الإرهابية تحمل عوامل سقوطها وانهيارها من داخلها لأنها تسير عكس الدين والقيم والتاريخ والفطن الإنسانية السوية ولأنها بغت وطغت وتجبرت».

وأوضحت المحكمة أن «هؤلاء المتهمين امتلأت قلوبهم غدرا وعقولهم فكرا جانحا وجرهم شيطانهم بزمام اللعنة إلى الغدر والخيانة، فراحوا تنازعوا شهواتهم إلا أن يجنوا على أنفسهم الجناية الكبرى ويسعون إلى الهلاك السعاية القصوى، فما كان لهم إلا عاقبة الندامة والخسران، فلا يظن عاقل أن مثولهم الآن في موقف الحساب والمحاكمة قادر على إعادة الإنسانية في نفوسهم، لأن الجريمة قد روتهم بلبانها وسقتهم قوة».

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين أطاعوا البغي وجمحته واستسلموا للجور وسطوته وغرهم بالله الغرور، فخلعوا بردة السلام التي توشح بها العالم المتحضر الآن.

وتساءل رئيس المحكمة قائلا: «هل تعلمون الآن ما يلاقيه المرء حال نزع الروح؟، من منكم يرد عن الأم المكلومة والزوجة الثكلى والابن المحسور على أبية جمرا بين أحشائه؟.. ودعوني أسألكم سؤال الحسرة عاليا فأقول عن أي جريمة تحاكمون (عن الغدر أم عن القتل أم عن تلك المفازع التي أفشيتموها في أرض الكنانه مصر).. وإنى إذ أنطق بالحق والقصاص، فإني أتمنى على الله أن تكون الكلمة بردا وسلاما على قلوب مزقها مذاق أحبابها، وأن تكون الكلمة شرف الأمانه التي حملتها».

وتابع القاضي: «مصر دولة القانون الرادع ونصر الحق الضائع، ولا يسع القاضي العادل في موقف هذا إلا أن يكون لسان الحق ومنطق العدالة ورحمة القلوب وسلاح ذوي الحاجة ومحط أنظار الغوث، وسندي في ذلك قول الله سبحانه وتعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)».

وأشارت المحكمة إلى أن «الفقه الإسلامي الحنيف وجميع الأديان السماوية متضافرة مع قانون مصر الإنساني، قد وضعوا عاقبة البغي والاعتداء وقتل النفس التي حرم الله بما لا يخفى على أحد من العالمين، وما شاء الله إلا أن يكون ميزان العدالة مستقيما منصفا صورة لجناية كل فرد، فالميزان صورة للموزون والجزاء من جنس العمل والعاقبة لا مفر منها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون».