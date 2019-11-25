شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الاسكندرية تدرس تنفيذ الـ«Gift Shop» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة استعدادا جامعة الإسكندرية لعقد الملتقى البيئى العربى الأول بمشاركة عدد من الجامعات العربية مع تكليف اللجان المختصة للاعداد بحلول إبريل 2020.

وقال «رمضان»- خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاثنين – أن مجلس الجامعة يدرس تنفيذ فكرة إنشاء Gift Shop بكليات ومعاهد الجامعة لعرض منتجات الكليات المختلفة، وكذلك أهمية تحديث الموقع الالكترونى الخاص بكل كلية.

ورحب المجلس بتعيين المهندس ممدوح حسنى رجل الأعمال كعضو من الخارج في تشكيل المجلس كما كرم المجلس الدكتورة ميرفت أسعد عطا الله وكيل كلية التربية السابق عن فترة عملها في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخاصة في ملف محو الأمية وقدم لها شهادة تقدير ومحمود عبدالسميع المدرس المساعد بكلية الأداب قسم المكتبات من المكفوفين بمناسبة إجتيازه الإختبار الدولي لمنحة التسويق الرقمي digital marketing بنجاح والمقدمة من شركة Google طبقاً للمعايير الدولية بنسبة 84% من خلال مركز التدريب المهني بجامعة الإسكندرية.

وأحيط المجلس علماً بقيام جامعة الإسكندرية بالمشاركة في فاعليات الملتقى الأول للتميز المؤسسى الحكومى والمنعقد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعرض الجامعة لتجربتها في التميز الحكومى، وكذلك مشاركة الجامعة في مسابقة أحسن جامعة لتطوير العشوائيات وقيام لجنة تقييم العشوائيات من رئاسة مجلس الوزراء بزيارة قرية باب العبيد بأبيس للوقوف على آخر التطورات ووصول الجامعة ضمن أفضل 5 جامعات في ملف تطوير العشوائيات وسعيها لاحتلال أحد المراكز الثلاث الأولى.

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وأكد نائب رئيس الجامعة على ضرورة فتح فصل محو أمية في الكليات لمحو امية العاملين بها، وأحيط المجلس بتقدم جامعة الإسكندرية في تصنيف Green Metric والخاص بالتقدم في مجال استخدام الطاقة النظيفة.

وعرض المهندس ممدوح حسنى عدد من المشروعات المزمع تنفيذها بالتعاون مع جامعة الإسكندرية مثل الزراعات المائية، مشروع التابلت، ومركز ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الآداب من خلال تجهيز غرفة دراسة متكاملة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

وإستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور عبدالمنعم فوزى مقرر القوافل المجتمعية عن القافلة الخدمية إلى منطقة الزوايدة خلال شهر أكتوبر وبالتعاون مع بنكى الطعام والكساء لخدمة أهالى المنطقة الأكثر احتياجاً وبالتعاون بين كليات الطب البيطرى، وزراعة سابا باشا، وبلغ إجمالى المستفيدين حوالى 500 أسرة كما أحيط المجلس بتقرير مقدم من كلية والعلوم عن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكليات ومعاهد الجامعة من خلال إحلال لمبات اللفورسنت بلمبات ليد موفرة، وانعقاد لجنة العلوم والصناعة بكلية العلوم بحضور نائب وزير التعليم العالى ومناقشة أوجه التعاون بين الكيانات الصناعية المتنوعة والجامعة من خلال إنشاء الحاضنات التكنولوجية وتنظيم دورة تدريبية عن مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان.

وأحيط المجلس بتقدم الجانب السودانى بطلب إلى جامعة الإسكندرية لتنظيم قافلة لمدينة الخرطوم في مجال طب وجراحة العيون في مارس 2020 بمحافظة الفاشر بالسودان.

وناقش المجلس مشروع البحث المقدم من الدكتور وليد عرفات الأستاذ بقسم علاج الأورام بكلية الطب بعنوان «مركز التعاون المتعدد التخصصات لأبحاث سرطان القولون» ومشروع البحث المقدم من معهد البحوث الطبية بعنوان ( الاعتماد الدولى للمعامل بمؤسسات التعليم التعليم العالى LAIP الدورة الحادية عشرة )، والموافقة على التقرير النهائى لمشروع البحث المقدم من أ.د ثناء شلبى الأستاذ بمعهد البحوث الطبية بعنوان «إزالة المعادن الثقيلة من ترعة السلام» .

واستعرض المجلس عدد من تقارير الكليات المختلفة مثل زيارة كلية الزراعة لمعرض «اجريتا» للانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، تقرير عن الدورة التدريبية، الاستراتيجيات الحديثة في التدريس بكلية التربية للطفولة المبكرة، وتقرير الملتقى الثالث للشركات والبنوك بكلية التجارة تحت عنوان «الجدارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل، الأنشطة الطبية والتوعوية بكلية الطب، الأنشطة الثقافية والغذائية بكلية الزراعة والأنشطة الأسرية والوطنية بكلية الزراعة بسابا باشا، كلية التربية للطفولة المبكرة، وحملة التوعية بمخاطر سرطان الثدي بكلية التمريض.