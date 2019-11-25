شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» من بكين: مهتمون بالتحول الرقمي وتشجيع الابتكار في قطاع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في كلمة ألقتها بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الصينية بكين، إن قطاع السياحة المصري قام بتحديث معايير تصنيف الفنادق وفقًا للمعايير الدولية، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية المصرية، بهدف مواكبة الاتجاهات الحديثة.

وأضافت «المشاط» أن هناك اهتماما من جانب الوزارة أيضا بالتحول الرقمى، وتشجيع الابتكار في قطاع السياحة؛ لافتة إلى قيام الوزارة بتنظيم أول منتدى إقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة في القاهرة في شهر مارس الماضي، والذي أقيمت على هامشه المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

ولفتت الوزيرة إلى مفهوم التنمية المستدامة من خلال عدد من العناصر مثل السياحة الخضراء، مشيرة إلى شهادة «النجمة الخضراء» التي تم منحها إلى 80 فندقا في 15 مدينة سياحية بها حوالى 22000 غرفة فندقية.