شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة في ضيافة «رحلة سعيدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، مساء الأحد، العرض المسرحي «رحلة سعيدة»، من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح، بحضور الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، والمخرج محمد الشرقاوي، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدم العرض أيام السبت والأحد على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

وأشادت إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، بالنشاط الكبير الذي تشهده فرقة مسرح المواجهة والتجوال منذ بدايتها كشعبة وحتى الآن، وجذبها للجمهور في مختلف المحافظات ودورها الكبير في مواجهة التطرف والأفكار الظلامية، كما أشادت بتميز عرض «رحلة سعيدة» في جميع عناصره الفنية.

«رحلة سعيدة» من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبدالرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.