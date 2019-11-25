شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صب الخرسانة المسلحة لـ24 عمارة بمشروع «JANNA» بمدينة ملوي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، البدء في تنفيذ أعمال صب الخرسانة المسلحة لأساسات العمارات لعدد ٢٤ عمارة بمشروع «JANNA»، للإسكان الفاخر، والجاري تنفيذها بمدينة ملوي الجديدة، بإجمالي كمية خرسانة ١٢ ألف م٣، بمعدل (٨٠٠ م٣ / يوم).

وقال المهندس محمد أحمد الدكروري، إنه تم التنبيه على الشركة المنفذة للمشروع بزيادة معدات صب ونقل الخرسانة للوصول إلى معدل (١٥٠٠ م٣ / يوم)، حتى يتم الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة له، استكمالا لتنفيذ الأعمال بعمارات نموذج «JANNA» بعدد ٣٤ عمارة بمدينة ملوي الجديدة (أرضي + ٧ أدوار).

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وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك جاء بعد الانتهاء من أعمال المعايرة للخلاطة المركزية التي تم تجهيزها بالمدينة بمعرفة مركز بحوث الإسكان والبناء، وكذا الانتهاء من أعمال الفرمة للمرحلة العاجلة بالمدينة، وصب الخرسانة العادية لأساسات عدد ٢٤ عمارة.

جدير بالذكر أنه سبق فتح باب الحجز لعدد 512 وحدة سكنية بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح ما بين 100 و161 م2، بمدينة ملوي الجديدة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 18420.52 فدان، لإقامة مدينة ملوي الجديدة، وتبعد مدينة ملوي الجديدة عن مدينة ملوي القائمة مسافة حوالي 12كم، وتقع شرق الطريق الصحراوي الغربي(القاهرة- أسيوط).

بدء إنشاء مشروع «جنة» للإسكان بمدينة ملوي الجديدة

بدء إنشاء مشروع «جنة» للإسكان بمدينة ملوي الجديدة

بدء إنشاء مشروع «جنة» للإسكان بمدينة ملوي الجديدة

بدء إنشاء مشروع «جنة» للإسكان بمدينة ملوي الجديدة

بدء إنشاء مشروع «جنة» للإسكان بمدينة ملوي الجديدة

بدء إنشاء مشروع «جنة» للإسكان بمدينة ملوي الجديدة