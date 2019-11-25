شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض حتى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” اليوم الاثنين، انتظام الحركة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر. Advertisements انتظمت الحركة المرورية في الاتجاهين أعلى كوبري أكتوبر، من مطلع الكوبري أعلى ميدان عبد المنعم رياض من ناحية ميدان الإسعاف، وكورنيش النيل أمام القادم من ميدان المؤسسة، حتى منطقة الدقي، وتواجد رجال المرور بطول الطريق، للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أي زحام مروري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض حتى الدقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.