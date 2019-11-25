شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام مرورى شديد على كوبرى أكتوبر أعلى التحرير ورمسيس اتجاه مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر زحاما مروريا شديدا للقادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر، وتحديدا أعلى الجزء ما بين التحرير ورمسيس.

وتوقفت الحركة تماما ما بين التحرير ورمسيس أعلى الكوبرى، حيث شهدت كثافات عالية للسيارات ، فى حين تبدأ هذه الكثافات فى الانخفاض بعد "نازلة رمسيس" ، ليشهد الكوبرى بعدها سيولة مرورية حتى نهايته فى مدينة نصر.

وشهد الاتجاه المقابل للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى المهندسين سيولة مرورية بطول الكوبرى وعدم تكدس للسيارات.

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