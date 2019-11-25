شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية حول مستوطنات إسرائيل بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً للتنسيق والتشاور الدورى بين مصر والأردن، استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، نظيره الأردنى أيمن الصفدى، وذلك قُبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بالقاهرة.



شكرى يستقبل نظيره الاردنى

وقال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول سُبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، لاسيما مسألة الاستيطان، حيث أكد الوزير شكرى على الموقف المصرى من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى اتصالاً بوضعية المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة.





وزير الخارجية ونظيره الأردنى

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين استعرضا كذلك التقدم المُحرز على صعيد دفع العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، وذلك فى إطار تنفيذ التوجيهات المُشتركة لكلٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

هذا، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع فى المنطقة.