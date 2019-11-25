شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة والسياحة لتطوير كنيسة المعادى بتكلفة 6 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توقيع برتوكول تعاون بين محافظة القاهرة ووزارة السياحة والكنيسة للاتفاق على تطوير كنيسة المعادى والمنطقة المحيطة بها بتكلفة 6 ملايين جنيه وتخصيص أرض المحافظة المجاورة للكنيسة كحديقة عامة مغلقة تخدم مسار العائلة المقدسة، وتضفى مظهراً جمالياً للمنطقة كما تم أيضاً الإنتهاء من تقديم المقايسات الخاصة بالمرسى وأماكن زراعة النخيل ونقاط الخدمة من دورات المياه والاستراحات التى تخدم السائحين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بتطوير مسار العائلة المقدسة، بحضور كل من طارق كمال مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للعلاقات الحكومية و المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والنائب عمرو صدقى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والنائب إبراهيم حمودة وكيل اللجنة، والنائبة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس ، ومشاركة ممثلين عن وزارات السياحة والآثار وممثلين عن الكنيسة القبطية وعدد من قيادات الوزارة و ممثلي المحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة.

خلال الاجتماع الاشارة إلي جهود محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية والتى تمثلت فى إعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادى وإعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية للمنطقة بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص و تطوير منطقة مصر القديمة، وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويلة الى حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح متصل سياحى بين مجمع الاديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة.

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كما تم أيضاً استعراض الجهود التى قامت بها محافظة البحيرة حيث تم رصف وتوسعة الطريق المؤدى الى الاديرة الثلاث بطول 18 كيلو وإنارته على الجانبين بموازنة مشتركة مع المحافظة وزراعة 250 نخلة من أصل 1200 وجارى زراعة باقي العدد بالتعاون مع كلية الزراعة، وتصميم ثلاثة مخيمات كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث بالتعاون مع قسم الآثار بكلية الآداب.

بالإضافة إلى تزويد الطريق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة، التى توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادى النطرون بطريق القاهرة الإسكندرية، كما تم الانتهاء من تحديد موقع بديل للموقع الحالى للخيمة البانورامية المزمع اقامتها فى محيط الأديرة بالتوافق مع الكنيسة ومحافظة البحيرة، كما تم الاتفاق على أن يتم الإنتهاء من أعمال المرحلة التجريبية فى ديسمبر 2019 أو مطلع شهر يناير 2020 كحد أقصى.