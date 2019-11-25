شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يدلى بصوته فى عمومية "المحامين" لزيادة المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك سامح عاشور نقيب المحامين، فى الجمعية العمومية التى تعقدها النقابة العامة للمحامين، للنظر فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة، والمتعلق بزيادة المعاش، واعتماد ميزانيات النقابة العامة، وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018.

ومن المقرر أن ينتهي التصويت فى تمام الخامسة مساء، حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التى يكتمل نصابها بـ 3000 ألاف محامى.

يذكر أن الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم تنظر فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى 3 ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

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ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.

ويتضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.