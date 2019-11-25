مصرع 3 عمال وإصابة 15 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بصحراوى البحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة. كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون . وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين من العمال الزراعيين، وتم نقلهم الى مستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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