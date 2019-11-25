شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأشعة السينية تقترب من كشف حقيقة مومياوات سقارة.. وترجح: أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على صور الأشعة السينية التى تمت على خمسة مومياوات لقطط ضخمة، ضمن خبيئة الحيوانات المقدسة بمنطقة آثار سقارة، التى تم الإعلان عنها السبت الماضى.

ورجحت الدراسات الأولية أن تكون لأشبال أسود صغيرة، حيث إن نتائج الأشعة السينية والدراسات العلمية المبدئية أجريت على اثنين منهما على يد الدكتورة سليمة إكرام والدكتور ريتشارد ريج المتخصصين فى مومياوات الحيوانات.

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وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن النتائج الأولية أثبتت بنسبة 95٪ أنهما مومياتين لأشبال اسود صغيرة تبلغ من العمر حوالى ثمانية اشهر، وذلك طبقا لأشكال وأطوال وأحجام العظام الخاصة بهما، مؤكدا على أن مزيدًا من الدراسات سيتم تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة للتأكد بنسبة 100٪ من النتائج المبدئية كما ستمتد الدراسات لتشمل باقى المومياوات للتأكد من جنسها وما إذا كانت تخص قطط ضخمة أو قطط برية أو أشبال اسود صغيرة.

وأكد وزيرى أنه إذا اثبتت الدراسات أن هذه المومياوات تخص أشبال أسود صغيرة ستكون هذه هى المرة الأولى التى يتم العثور فيها على مومياوات لأشبال أسود، حيث تم من قبل اكتشاف هياكل عظمية فقط لأسود.