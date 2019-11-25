شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل سفير التشيك لبحث أوجه التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، جان فوليك سفير جمهورية التشيك لدى مصر، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، لبحث سبل التعاون فى مجالات التصنيع المختلفة.

فى البداية تم الترحيب بسفير جمهورية التشيك، حيث تم خلال اللقاء استعراض الهيكل التنظيمى، وكذا المنتجات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى مختلف مجالات التصنيع العسكرى والمدنى، وذلك للاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين.

تناول اللقاء أهم المشروعات التي تقوم بها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وكذا المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص، كما ناقش اللقاء آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات التشيكية ومنها شركة ( CZ ) التشيكية للإنتاج المشترك للطبنجات ( CZ) في مصر وشركات ( أومنيبول و VTK ) وغيرها من الشركات وتم مناقشة إمكانية تعزيز هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة، كما تم التأكيد علي إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى والتى تهدف إلى التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وتم توجيه الدعوة لقيام وفود فنية من الشركات التشيكية العاملة في مختلف المجالات لزيارة شركات الإنتاج الحربي للاطلاع علي الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد أوجه جديدة للتعاون، وتم استعراض اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من التجمعات والدول مثل اتفاقية (الكوميسا) ما يجعل مصر مركزاً للانطلاق إلى الأسواق الإفريقية .

من جانبه، أشاد جان فوليك سفير جمهورية التشيك لدى مصر بالدور الذى تلعبه وزارة الإنتاج الحربى فى دعم وتشجيع الاستثمار فى مصر، وتوطيد العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وجمهورية التشيك، والتى تمتد لأكثر من (60) عاما، مؤكداً على تطورها خلال السنوات الأخيرة.

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وأعرب سفير التشيك، عن رغبته فى توثيق هذه العلاقات من خلال تشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار فى مصر، كما قام بعرض رغبة شركات عدة فى إقامة مشروعات صناعية مشتركة، ومنها شركة ( شتاير ) للتعاون مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى الإنتاج المشترك للعربات المدرعة، وشركة ( سكودا ) وغيرها من الشركات التشيكية.

كما أشار" فوليك " إلى رغبة العديد من الشركات التشيكية بالمشاركة فى معرض السلاح القادم بمصر (EDEX-2020)، مؤكداً على أن المناخ الاستثمارى فى مصر فى الوقت الحالى مناخ مستقر ومحفز، موضحا أن مصر من الأسواق الواعدة والجاذبة على مستوى العالم.

واتفق الجانبان فى نهاية اللقاء على تبادل الزيارات والوفود بين الجانبين، للتعرف على الإمكانيات التى يمتلكها كل جانب على أرض الواقع، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية.