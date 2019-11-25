شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا.. افتتاح مسار العائلة المقدسة بعد تطويره يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان التنمية المحلية افتتاح مسار العائلة المقدسة بعد تطويره يونيو 2020

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

التنمية المحلية: افتتاح مسار العائلة المقدسة بعد تطويره يونيو 2020

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً بمقر الوزارة، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بتطوير مسار العائلة المقدسة.

مش كله عدس.. كرواسون وكيك ومخبوزات للسجناء خلف الأسوار.. فيديو

يعتقد البعض بالخطأ أن منظومة التغذية للنزلاء بالسجون، تنحصر في الثلاث وجبات المقررة لهم وفقاً للوائح السجون، لكن في حقيقة الأمر، هناك مأكولات أخرى يتم توفيرها، لكن يحصل السجين عليها بمقابل مادي، حال رغبته في الحصول على أكل إضافي.

لحد البيت ديليفري.. لأول مرة استخراج بدل فاقد رخص المرور عبر البريد

وقعت وزارة الداخلية مُمثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة "الإدارة العامة لنظم معلومات

المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بخلية "ميكروباص حلوان" الإرهابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، و10 سنوات لـ 15 آخرين، وبراءة 7 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.

الدكتورة رانيا المشاط: أعداد السائحين الوافدين من الصين تضاعفت العام الماضى

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عددا من الشخصيات العامة الصينية وأهم منظمي الرحلات في الصين، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة CTRIP، وممثلى بعض الصحف ووكالات الأنباء الصينية وبعض المدونين الصينيين، وذلك فى السفارة المصرية في العاصمة الصينية بكين، وذلك بحضور سفير مصر في بكين الدكتور محمد البدري.

الإعدام شنقا لـ 7 متهمين بخلية "ميكروباص حلوان" الإرهابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، بالإعدام شنقا لـ 7 متهمين من أصل 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.

إيقاف وحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم فى أسوان بسبب الانبعاثات الضارة

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انخفضت صباح اليوم إمدادت الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والتى واكبها تغير فى اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة، الأمر الذى تسبب فى بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع.

"الإحصاء": واحدة من كل 3 نساء فى العالم تتعرض لعنف جسدى أو جنسى

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يحتفل به العالم في 25 نوفمبر من كل عام للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة ووضع تشريعات تجرمه وتعاقب عليه، ويمكن للعنف ضد المرأة أن يأخذ أشكالاً مختلفة أبرزها العنف الجسدي من قبل الزوج وكذلك العنف النفسي والجنسي بالإضافة إلى زواج القاصرات والتحرش الجنسي وختان الإناث.

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حارعلى باقى الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.

الإسكان: نهدف لضبط سوق المقاولات وتقييم الأداء طبقا للإمكانيات الفعلية

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (365) لسنة 2018.

الصحة: الانتهاء من فحص 2.4 مليون سيدة منذ انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 2 مليون و467 ألفًا و787 امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المنعقدة تحت شعار" 100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2019 حتى مساء أمس الأحد.

مصر تفوز بمنصب رفيع بلجنة الخبراء الحكوميين الدوليين فى شمال أفريقيا

أعلنت كلثوم حمزاوى المدير العامة للتعاون متعدد الأطراف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى بدولة تونس، ورئيسة المكتب دون الإقليمى لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية المنتهية ولايته، عن فوز مصر برئاسة المكتب خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء فى شمال أفريقيا.

تعرف على أبرز محطات تاريخ منظمة التعاون الإسلامى فى يوبيلها الذهبى

تحتفل منظمة التعاون الاسلامى اليوم، الاثنين، 25 نوفمبر بالذكرى الـ50 على تأسيسها، وبمناسبة البيوبيل الذهبى، تقيم الأمانة العامة للمنظمة بالشراكة مع دولة المقر المملكة العربية السعودية، احتفالية فى مدنية جدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وزير النقل يبحث مع البنك الإفريقى تمويل مشروع إنشاء طريق القاهرة - كيب تاون

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع وفد البنك الإفريقى للتنمية لبحث التعاون المشترك فى مشروعات النقل المختلفة، بحضور قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وممثلو وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.