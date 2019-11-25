شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط: السوق الصينى من الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عددا من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من الصحف ووكالات الأنباء والإعلام الصينية، وعددا من الصحف المصرية والعربية، لاستعراض التطورات الإيجابية التى يشهدها قطاع السياحة المصرى، وإبراز التنوع الذى تتمتع به المقاصد السياحية المصرية، وذلك بمقر السفارة المصرية ببكين بحضور السفير المصرى لدى بكين الدكتور محمد البدري، جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد" Bloomberg New Economy Forum" الذى عُقد خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجارى بالعاصمة الصينية بكين.

ومن بين هذه اللقاءات الإعلامية لقاءات مع وكالة شينخوا الصينية، وقناة الصين بالعربية، وموقع بايدو الصينيBaidu، ومجلة الصين اليوم، والتليفزيون الصينيCCTV4، وتليفزيون فينيكس Phoenix TV، ومجلة الاستثمار الصينية، وCGTN Arabic، وChina.org، وPeople’s Daily، وGlobal Times، وChina and Egypt News Net news، ووكالة أنباء المغرب، ووكالة أنباء الكويت، وغيرها.

وخلال هذه اللقاءات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التى تربط بين دولتى مصر والصين، مشيرة إلى التعاون المستمر بين البلدين فى العديد من المجالات وخاصة مجال السياحة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن السوق الصينى يعد من الأسواق السياحية الواعدة التى تسعى وزارة السياحة إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر بجانب الأسواق التقليدية وهو ما يتضمنه أحد أهداف محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه فى ضوء حرص الوزارة على زيادة أعداد السائحين الصينين الوافدين لمصر، فقد أقامت الوزارة شراكة مع شركة Ctrip الصينية للترويج لمصر داخل السوق الصينى من خلال تقديم المنتجات السياحية الفريدة والمتنوعة التى يتميز بها المقصد المصرى للشعب الصيني.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن بكين وجوانزو وشيندو وهانزو وشنغهاى وكونمينج تعتبر من أهم المناطق الصينية التى يفد منها سائحون صينيون إلى مصر، وأكدت ان اعداد السائحين الوافدين من الصين تضاعفت فى عام 2018 عن عام 2016.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وبكين والتى تبلغ ثلاثة رحلات أسبوعيا إضافة إلى 7 رحلات أسبوعيا مباشرة بين القاهرة وجوانزو.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الوزارة تعتمد فى حملتها الترويجية لمصر بالخارج على تحديث آليات الترويج واستخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعى لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لمصر، لافتة إلى أن هذه الحملة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهى People to People، والترويج لكل مدينة سياحية على حدى Branding by Destination، والترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المتوقع أن تشهد الحركة السياحية الوافدة من السوق الصينى زيادة كبيرة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير خاصة وأن الشعب الصينى من محبى السياحة الثقافية، بالإضافة إلى شغفه بالحضارة والآثار المصرية العظيمة.

وخلال هذه اللقاءات دعت الدكتورة رانيا المشاط، الشعب الصينى لزيارة مصر، والاستمتاع بمقوماتها الأثرية والطبيعية، كما دعتهم لزيارة المتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه العام القادم والاستمتاع بما يحتويه من كنوز، مشيرة إلى أن المتحف المصرى الكبير يعتبر نموذجا للمزج بين الأصالة والحداثة حيث أنه يضم بين جنباته الآثار والكنوز المصرية العظيمة فى مبنى مصمم بشكل حديث ومعاصر.

Advertisements

وفى سؤال عن التطور الذى يشهده قطاع السياحة المصري؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال عام 2018 وعام 2019، لافتة إلى أن هذه الزيادة انعكست على الإيرادات السياحية؛ حيث حققت السياحة المصرية 12.6 مليار دولار خلال العام المإلى 2018\ 2019 لتحقق بذلك أعلى إيرادات فى تاريخ السياحة المصرية.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضي، لافتة إلى أنه لأول مرة يتم تطبيق إصلاحات هيكلية فى قطاع السياحة المصري، ومشيرة إلى أن القطاع أصبح لديه الآن رؤية موحدة تهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الجهود التى تبذلها الوزارة من خلال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلى انعكست على رفع القدرة التنافسية للقطاع عالميا؛ حيث فازت وزارة السياحة لأول مرة بجائزة" الريادة الدولية للمساهمة الفعالة فى صناعة السياحة عالميا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة، وذلك تقديرا للجهود التى بذلتها الوزارة خلال العامين الماضيين مما كان له تأثيرا كبيرا على صناعة السياحة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر حققت رابع أعلى نمو فى الأداء عالميا فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى السفر والسياحة لعام 2019؛ كما تقدمت مصر من المركز ال 60 إلى المركز ال 5 فى استراتيجية الترويج والتسويق السياحى وفقا لنفس التقرير؛ بالإضافة إلى أن مصر احتلت المركز الاًول فى أفريقيا فى الترويج السياحى للدول (العلامة التجارية للدول) وفقا للتقرير الذى نشرته Bloom Consulting " بلوم للاستشارات" المتخصصة فى تحليل وتقييم وتصنيف أداء فى سبتمبر 2019.

وزيرة السياحة تعقد لقاءات إعلامية

داخل مقر السفارة المصرية

وزيرة السياحة

احدى اللقاءات الاعلامية

وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط