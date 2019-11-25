إمام بالأوقاف: الرسالة المحمدية استقبلتها خديجة وودعتها عائشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عادل المراغي، إمام وخطيب بأوقاف القاهرة، إن الرسالة المحمدية استقبلتها امرأة وهي السيدة "خديجة" رضي الله عنها، وودعتها امرأة وهي السيدة عائشة.

وأضاف المراغي، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن المرأة في الإسلام هي صاحبة الآيات والسور، فهي صاحبة سور "النساء ومريم والمجادلة والممتحنة والطلاق"، والشاعرة والطبيبة والفقيهة والمحدثة والقاضية وسيدة الأعمال، ومربية الأجيال ومخرجة الأبطال، والسكن والمودة وهي المجتمع بأكلمه.

وواصل: "منذ فجر الإسلام، ولدت المرأة من جديد، بعد أن كانت تعيش على هامش التاريخ، وهي آخر وصية وصى بها الرسول- صلي الله عليه وسلم- في مواضع متعددة منها: رفقا بالقوارير، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، ما ضرب النبي الكريم بيده امرأة قط، اتقوا الله في النساء".

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر ليكون "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، بهدف رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم، مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة.