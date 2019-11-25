الكهرباء: 24 ألفًا و100 ميجاوات الحمل الأقصى المتوقع اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الاثنين يبلغ 24 ألفا و100 ميجاوات مقابل ذات الحمل أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و570 ميجاوات، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الأحد.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.
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