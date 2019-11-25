إحباط محاولة تهريب مستحضرات تجميل وشيش إلكترونية بمطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد: أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية وأدوات ومستحضرات التجميل مع راكبة أوكرانية الجنسية، أخفتها داخل حقائبها لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها للمحلات بالغردقة . وقالت مصادر بالمطار، اليوم الاثنين، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف، اشتبه محمد علي فايد في راكبة أوكرانية الجنسية، وبتفتيش الركاب قرر تمرير الأمتعة الخاصة بالراكبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى، قرر سلطان صالح مدير الجمرك تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبة، وتم ضبط 600 عبوة بها سجائر وشيش إلكترونية وأدوات ومستحضرات تجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها الشخصية. قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.

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